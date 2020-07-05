Продолжение разговора с футболисткой сборной Украины и французского "Реймса" Татьяной Романенко. В заключительной части она рассказала о праздновании голов, матчах во Львове, музыкальной школе и периоде в карьере, который дал больше всего в плане роста.

Вторая часть разговора об атмосфере в национальной команде, о перспективах и матче с Роналдиньо, футболе в Украине и адаптации украинок в Европе – по ссылке.

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Празднования голов и шансы сборной на Евро

– Как расслабляетесь после матчей?

– Можем с подругами прогуляться по городу, очень люблю танцевать. В этом году не было много свободного времени из-за футбола и учебы. Когда идем гулять с командой после матча, то сложно забыть игру, постоянно кто-то будет напоминать и обсуждать поединок. Поэтому когда иду гулять с подругами, то говорю, что мы не будем обсуждать матчи во время отдыха.

– Есть ли особые празднования после забитых голов?

– Все мои празднования происходят на эмоциях. Ничего не придумываю себе наперед. В одном из матчей вообще не праздновала взятие ворот. После выхода на замену мне удалось отметиться голом на последних минутах встречи, но была очень зла, потому что считала, что заслуженно должна была играть со стартовых минут. Возможно, меня нужно разозлить, чтобы я показывала еще лучшие результаты.

– Вы стали президентом ассоциации футбола Украины. Первые три шага на такой должности?

– Сменила бы старых работников, также мой коллектив состоял бы поровну из мужчин и женщин. Проанализировала бы все варианты, которые бы развивали женский футбол только в позитивном направлении.

– Насколько велики шансы сборной выйти на чемпионат Европы?

– Шансы пока еще остались. Если соберемся и покажем хороший уровень и слаженную игру, то все возможно.

– Почему большинство поединков женской команды страны проводились во Львове?

– Считаю, что главным преимуществом в избрании города была поддержка болельщиков. Во Львове многие люди приходят посмотреть на наши матчи. Обожаю город Льва, это атмосферное и красивое место. Стадион тоже на высоком уровне. Команда любит выступать именно в этом городе.

Критика и отдых

– Что хотели бы изменить в себе, но никак не удается?

– Хочется убрать свою лень. Бывают дни, когда не хочется ничего делать. Понимаю, что нужно держать себя в форме, не за горами будем собираться на тренировочный процесс с командой.

– Есть такое дело, которое хотели бы сделать, но всегда не хватает времени из-за тренировок?

– Хочу поехать на Бали, хочется больше путешествовать. Конечно, могла поехать раньше, но нужно, чтобы финансы и время совпадали в один период. Мне кажется, что именно на Бали можно хорошо отдохнуть в духовном плане, без соцсетей, происходит перезагрузка человека. Конечно, на карантине мы тоже все изолировались наедине, думаю, что что-то внутри меня изменилось.

– Насколько помогает то, что Дарья Кравец также выступает за "Реймс"?

– Была без нее три года, поэтому не могу сказать, что сильно изменилось. Это классно, когда есть твой человек, с которым можно поговорить. Возможно, со стороны кто-то смотрит с опаской на нас, когда общаемся на родном языке, а они не понимают о чем мы разговариваем.

– Как вам помогает критика?

– Не люблю критику, но она нужна и сильно мотивирует. Пусть лучше меня критикуют, чем говорят, что я игрок высокого уровня, но это будет ложью. Невозможно быть идеальной, всегда должна быть и критика, и похвала от тренера.

– Нужно сыграть футзальный турнир против мужчин. Ваша топ-5 девушек в футболе?

– Взяла бы девушек из французского "Лиона". Например, Марожан, Хегерберг, Ле Соммер и включу сюда вратаря из моей команды Фаллон Тулис-Джойс. Также добавлю сюда себя.

Ритуалы и мотивация

– Как удается удерживать в течение многих лет хорошую скорость?

– Раньше работала индивидуально, делала много рывков, упражнений на скорость, также дорабатывала в тренажерном дальше. Но это у меня заложено более физиологически еще с рождения.

– Футболисты – те люди, у которых больше всего ритуалов перед поединками. Какие они у Вас?

– Нужно, чтобы на мне был красный цвет. Стараюсь всегда выходить на поле с правой ноги.

– Как не теряете мотивацию после поражения?

– Главное – никогда не концентрироваться на неудачах. Футбол – это игра. Негативные результаты нужны для того, чтобы не повторять больше этих ошибок.

– Футбол – это...?

– Это один из способов самовыражения. Он показывает, насколько серьезно ты отдаешься любимому делу. Здесь можешь дать волю своим амбициям. В общем спорт – это место для тех людей, которые любят побеждать и вести конкуренцию с другими.

Футбольная карьера и музыкальная школа

– Какой период карьеры дал больше всего в плане роста – украинский или заграничный?

– В Украине поиграла довольно недолго. В 17 лет уже уехала из украинского чемпионата, но он заложил фундамент в моей профессиональной карьере. За рубежом постоянно училась на своих ошибках. Чем дальше я ехала играть за границу, тем было сложнее, но такие периоды укрепляли мой характер.

– Что для вас является вершиной счастья в жизни?

– Свобода и самодостаточность. Необязательно зарабатывать много денег, чтобы быть свободной. Но именно финансы дают тебе свободу в выборе твоих действий и желаний. Самодостаточность в жизни для меня важная составляющая. Когда ты не зависишь от кого-то и можешь дать хорошее будущее своим детям.

– Была ли у вас звездная болезнь?

– Нет. Люди обращают внимание на улице, но не более. Не представляю, как популярные люди просто идя по улице задерживаются надолго, чтобы раздать всем автографы или сделать фото. Думаю, что мне было сложно привыкнуть к такому, спокойнее, когда тебя не слишком узнают прохожие.

– Хотели ли бы, чтобы дети заниматься футболом?

– Не буду заставлять их заниматься футболом, если это будет им не по нраву. Если футбол будет приносить детям счастье, почему бы нет. Они должны заниматься тем, что будет приносить удовольствие. Обязательно детей научу играть на фортепиано. Когда-то посещала музыкальную школу, но дальше не сложилось. Говорила маме, что нужно было настоять на своем, чтобы я дальше ею занималась. Также буду говорить детям, чтобы изучали иностранные языки.

– Возможно, если бы мама настояла на своем, то вы бы не занимались футболом?

– Не видела себя в будущем музыкантом. Просто научиться играть в компании или для себя во время карантина, это классно. Всегда восхищаюсь людьми, которые играют на гитаре или фортепиано.