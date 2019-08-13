"Футбол 1" покажет матч команды Сергея Реброва против "Динамо" в Лиге чемпионов

Матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов "Ференцварош" – "Динамо" Загреб будет транслироваться на телеканале "Футбол 1".

Матч будет интересен украинским болельщикам в контексте того, что главным тренером "Ференцвароша" является Сергей Ребров, а в составе выступают Игорь Харатин, Александр Зубков и Даниил Игнатенко.

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Что касается загребского "Динамо", то в составе хорватского клуба выступает один из главных испанских талантов – Дани Ольмо, за которого борются европейские топ-клубы.

Матч состоится 13 августа в Венгрии, начало – в 21:00. В первой встрече была зафиксирована ничья – 1:1.

К слову, 13 августа киевское "Динамо" также сыграет ответный матч против "Брюгге" в Лиге чемпионов. Начало – в 20:30.

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