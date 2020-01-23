Футбол – это Европа, а не Россия или Украина – легенда сборной Украины

Бывший игрок сборной Украины Андрей Воронин поделился мнением, нужно ли украинским и российским футболистам переходить играть в Европу.

Андрей Воронин считает, что молодым футболистам следует ехать в европейские клубы как можно раньше.

Читайте также: В России действительно ужасы показывают, что у нас тут люди едят, – Андрей Воронин

Я все время говорил, что для страны, для сборной хорошо, когда твои ребята выступают в Европе. Взять хотя бы нашу национальную команду, Украину, посмотрите, сколько там ребят выступают в разных чемпионатах. За счет этого они добавляют.

"Тот же Зинченко значительно вырос с момента перехода в "Манчестер Сити". Даже просто тренируясь там рядом с лучшими футболистами мира. Там можно даже не получать игровое время, условно. Он молод, у него вся жизнь еще впереди. Лучше тренироваться в "Сити", чем играть в лучшем клубе России или Украины", – сказал он.

Футбол – это Европа, а отнюдь не Россия с Украиной, там уровень так себе. Футбол был последний раз в Советском Союзе, когда на поле выходили сильнейшие, а стадионы вмещали по 50-60 тысяч человек,

– подытожил Воронин в интервью News.ru.

Отметим, что Андрей Воронин во время игровой карьеры защищал цвета московского "Динамо" в период с 2010-го по 2014 год. Украинец забил 22 мяча в 80 матчах за клуб.