Футбол – не место расизму: реакция "Шахтера" и "Динамо" на скандал в УПЛ

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Скандал в матче "Шахтера" и "Динамо"
Скандал в матче "Шахтера" и "Динамо" / Фото из открытых источников

В воскресенье, 10 ноября, центральный матч 14 тура УПЛ "Шахтер" – "Динамо" останавливали из-за расистских кричалок киевских ультрас в адрес бразильцев.

Руководство "Шахтера" и "Динамо" уже отреагировали на инцидент, который случился в очном матче чемпионата Украины.

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Спорт 24 писал, что болельщики "Динамо" на протяжении матча скандировали нецензурные слова в адрес бразильцев "Шахтера". На 74-й минуте Тайсон не сдержался, и подошел к сектору, где сидели болельщики гостей, ударил мячом по трибунам и показал неприличный жест.

После матча оба клуба выпустили на своих официальных страницах в Twitter сообщения об этой ситуации. Также "Шахтер" на официальном сайте опубликовал соответствующее заявление.

"Шахтер" выступает категорически против любых проявлений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Не может быть никакого оправдания тем, кто наносит оскорбления, основываясь на цвете кожи, религиозных или политических убеждениях. Такое поведение недопустимо в цивилизованных странах и футбольных чемпионатах. УЕФА применяет самые суровые санкции к тем клубам и ассоциациям, чьи болельщики проявляют расизм на матчах.

"Шахтер" большая футбольная семья, которой такие унизительные инциденты приносят боль и разочарование. Мы осуждаем подобное поведение зрителей, всегда будем выступать в поддержку и защиту наших игроков. Призываем футбольные органы, клубы остановить расизм на стадионах",
– говорится в сообщении.

Матч 14-го тура чемпионата Украины по футболу завершился со счетом 1:0 в пользу "Шахтера". Единственный гол в матче на 18 минуте забил Сергей Кривцов.

После этой победы "горняки" лидируют в украинском первенстве, имея 40 очков. Второй идет луганская "Заря" с 28 очками. "Динамо" отстает от "Шахтера" на 13 пунктов и идет третьим.

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Теги: Спорт УЕФА Расизм Динамо Шахтер Скандал Футбол
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