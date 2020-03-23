Чемпионат Украины могут завершить по сценарию выгодному для "Динамо" или "Зари"

Чемпионат Украины по футболу приостановлен из-за пандемии коронавируса. В Украине запрещено проводить массовые мероприятия, в том числе футбольные поединки. Украинская Премьер-лига (УПЛ) рассматривает два сценария завершения футбольного сезона.

УЕФА рекомендовал европейским лигам завершить сезон до конца июня 2020 года.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, что будет, если чемпионат не удастся завершить в определенные УЕФА сроки.

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У нас будет два варианта: завершить чемпионат так, как он выглядит сейчас, или взять только первый этап, не брать в расчет 23-й тур. Будем предлагать эти два сценария,

– сказал Дикий в "Профутболе".

С принятием обоих вариантов могут возникнуть трудности. После первого этапа (22 туров) вторую строчку занимало "Динамо".

После 23 тура киевляне опустились на третью строчку. Теперь второе место занимает луганская "Заря".

Второе место в чемпионате Украины гарантирует участие в квалификации Лиги чемпионов. Таким образом, ни "Динамо", ни "Заря" не планируют отдавать место в Лиге чемпионов.

Также остро стоит вопрос о понижении в классе худшей команды сезона. Сейчас последней командой лиги являются" Карпаты", которые проигрывают предпоследнему "Олимпику" 5 очков.

По итогам сезона 2019/2020 в Первую лигу должна вылететь только одна команда. Зато повысятся в классе аж 3 команды Первой лиги.

В сезоне 2020/2021 в УПЛ будет выступать 14 клубов, в сезоне 2021/2020 – 16.

По поводу вылета также рассматривается несколько вариантов. Варианты есть, но пока оглашать мы их не будем. Нам надо провести дополнительные консультации с УАФ. Можно расширить лигу, какие-то кардинальные меры принять. Надо, чтобы все было согласовано с УАФ,

– сказал Дикий.

Относительно судьбы чемпионства, то в двух случаях оно гарантированно достанется "Шахтеру". "Горняки" имеют 13 очков отрыва от преследователей.

Что известно о паузе в украинском футболе

УАФ приостановила все футбольные соревнования в Украине из-за пандемии коронавируса COVID-19.

По состоянию на 23 марта в Украине зафиксировано 73 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, в том числе 3 летальных. Один человек уже выздоровел.

Сроки возврата украинского футбола пока неизвестны. Все украинские команды пошли на карантин.

В УПЛ осталось сыграть 9 тур и матчи плей-офф за еврокубки.

Также должны состояться матчи полуфинала Кубка Украины и финал в Тернополе.

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