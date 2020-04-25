Футбол в масках: Бундеслига планирует беспрецедентные меры защиты

Министерство труда Германии может ввести дополнительные меры для футболистов из-за пандемии коронавируса.

Игроков могут обязать играть в масках. При этом каждые 15 минут матч будет прерываться, чтобы предоставить футболистам время для замены масок, сообщает Der Spiegel.

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При этом футболисты на скамейке запасных должны соблюдать дистанцию ​​в 1,5 метра друг от друга. Кроме того, запрещено будет совместно праздновать голы.

Существует два основных варианта восстановления розыгрыша Бундеслиги:

Вариант 1. Все игроки, тренеры, члены медицинского штаба и люди, которые прямо контактируют с ними, будут помещены в карантин до конца сезона. Например, для этих целей может быть использован большой отель, в который заселят только их.

Вариант 2. Игроки и арбитры должны будут надевать на матчи маски, которые подходят для спортивных занятий. Это должны быть не одноразовые маски, они должны будут соответствовать медицинским стандартам.

В документе отмечается, что средства индивидуальной защиты не должны соскальзывать во время спринтов, верховых единоборств и столкновений. При этом игроки не должны будут трогать маски руками на протяжении всего матча. Если у кого-то из игроков маска все-таки соскользнет, ​​то игру должны будут немедленно остановить.

Чемпионат Германии планируют восстановить 9 мая, если добро даст правительство страны.

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