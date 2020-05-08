В футболе официально изменили важное правило

В правило о замене во время футбольных матчей внесли изменения. Команды временно получили право делать по 5 замен во время поединков.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявила о внесении временных изменений в футбольные правила.

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Командам позволят делать по 5 замен в одном матче. Решение о введении этого правила будет принимать каждая отдельная лига самостоятельно.

Чтобы избежать затягивания времени, клубы смогут делать замены трижды за матч и в перерыве.

Если две команды будут проводить замены одновременно, то это будет засчитано как одна из трех возможностей сделать перестановку за матч для каждой из них.

Неиспользованные замены можно будет использовать в дополнительное время. Обратные замены запрещены.

Новое правило может быть применено для уже начатых и приостановленных турниров из-за пандемии коронавируса.

Что такое IFAB?

Организация, которая занимается ведением и регулированием правил игры в футбол. Основана в 1882 году, штаб-квартира – в Цюрихе (Швейцария).

Лиги, которые официально объявили о возобновлении

Немецкая Бундеслига – первый матч запланирован на 16 мая;

Венгерский чемпионат – первые матчи запланированы на 23 мая;

Чемпионат Польши по футболу – первые матчи запланированы на 29 мая.

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