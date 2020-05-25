Футболист АПЛ обвиняется в групповом изнасиловании
Футболист английской Премьер-лиги подозревается в групповом изнасиловании, которое якобы произошло после закрытой вечеринки. Имя игрока не называется.
Эксклюзивная информация появилась в распоряжении Daily Star. Источник утверждает, что инцидент произошел после вечеринки на квартире – на следующий день женщина обратилась в полицию и пожаловалась на изнасилование. Сотрудники допросили ее и отправили на медицинский осмотр.
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Она уверена, что на вечеринке ей подмешали в напиток какой-то препарат. Девушка помнит только, что утром проснулась в постели рядом с футболистом, а также предполагает, что была изнасилована его друзьями.
Подруга жертвы утверждает, что та едва держалась на ногах уже после двух коктейлей, в то же время ее поведение в тот вечер было нетипичным.
Кроме того, пострадавшая сообщила правоохранителям, что получила анонимный звонок от неизвестного. Аноним подтвердил ее предположение, что футболист и его друзья специально "накачали" девушку.
Кто может быть подозреваемым
- Ранее в изнасиловании был обвинен Каллум Хадсон-Одои.
- Футболиста "Челси" задержали и освободили под залог на время расследования.
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