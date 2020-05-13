Футболист "Барселоны" заболел коронавирусом

Новичок "Барселоны" Матеус Фернандес подхватил коронавирус. Футболист в данный момент выступает на правах аренды в "Вальядолиде".

В крови 21-летнего бразильца обнаружены антитела и, согласно протоколу Ла Лиги, он самоизолировался и находится на карантине. Об этом пишет испанское издание Mundo Deportivo.

Кстати Сразу три европейские страны официально объявили о возобновлении футбола

Отмечается, что также недуг выявлен у другого игрока "Вальядолида" Оскара Плано.

Матеус Фернандес в январе этого года был арендован "Вальядолидом", но из-за пандемии COVID-19 он так и не дебютировал за испанскую команду.

С 1 июля 2020 года он должен присоединиться к "Барселоне". Зимой каталонцы купили Фернандеса у "Палмейраса" за 7 миллионов евро.

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