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Футболист белорусского клуба расплакался прямо посреди матча: видео момента

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Василий Совпель расплакался
Василий Совпель расплакался / Скріиншот

В субботу, 16 мая, в матче чемпионата Белаурси "Энергетик-БГУ "обыграл" Динамо " Брест 2: 1, однако не все игроки остались довольны этим поединком.

21-летний футболист "Энергетика-БГУ" Василий Совпель вышел на замену во втором тайме, но уже через 15 минут главный тренер принял решение убрать его из игры. Совпель не выдержал такого психологического удара и расплакался, сообщает 24 канал.

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Тренер Владимир Белявский принял такое решение, поскольку, по его мнению, Совпель неудачно вошел в игру.

  • Энергетик-БГУ одержал победу со счетом 2:1 и теперь занимает третье место в турнирной таблице Высшей лиги Беларуси.
  • В этом сезоне на счету Совпеля шесть матчей и ни одного результативного действия.

Футболист "Энергетика-БГУ" расплакался во время матча: смотрите видео

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Беларуси Новости Спорта Спорт Футбол
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