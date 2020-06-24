Футболист "Динамо" Гармаш впервые за карьеру сменил имидж: фото
30-летний украинский полузащитник турецкого "Ризеспора" Денис Гармаш, чей контракт принадлежит киевскому "Динамо", решился на кардинальную смену имиджа.
"Ризеспор" опубликовал фотографии тренировок в клубном Instagram. На одной из фотографий "засветился" Гармаш, у которого теперь новый цвет волос.
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Денис Гармаш стал блондином / Фото: ФК "Ризеспор"
30-летний Гармаш успел провести за "Ризеспор" 9 матчей, на его счету 2 гола.
Сообщалось, что по завершении сезона Денис вернется в "Динамо". Турецкий клуб вроде бы не будет продлевать аренду Гармаша.
Статистика Гармаша в "Динамо"
- Гармаш находится в "Динамо" с 2007 года. В футболке киевлян Денис провел 284 матча во всех турнирах.
- На его счету 40 голов и 39 результативных передач. В пассиве полузащитника 5 удалений.
- Футболист выигрывал с "Динамо" все трофеи на уровне Украины.