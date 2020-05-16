Футболист "Динамо" назвал Ярмоленко мастером дворового футбола

21-летний полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко признался, кого бы он взял в команду, если бы собрался играть в дворовый футбол.

В частности Николай хотел бы видеть в своей команде футболистов – воспитанников "Динамо". Об этом полузащитник рассказал Telegram-канала "Записки Динамовца".

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– Представим себе, чтобы тебе предложат сыграть в дворовый футбол "пять на пять". Кого бы ты взял в свою команду?

– Давайте без вратаря. Взял бы Бурду и Миколенко. Затем, Ярмоленко – он мастер дворового футбола. И Бодю Леднева. Ну и я, конечно.

21-летний полузащитник в текущем сезоне сыграл в украинской Премьер-лиге в восьми встречах и забил один гол.

Ранее Николай Шапаренко рассказал, что хотел уйти в аренду и подтвердил, что "Динамо" получало предложение относительно него. По его словам, он хотел перейти, так как ему не давали много игрового времени в основе "Динамо".

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