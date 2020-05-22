Как футболист "Динамо" невероятным финтом одурачил защитника "Руха": видео
22 мая "Динамо" не смогло победить "Рух" в контрольной игре на стадионе Динамо им. Лобановского (0: 0). Но матч запомнился невероятным финтом от футболиста киевлян Владимира Шепелева.
На 23-й минуте Шепелев мастерски обыграл защитника "Руха" Тараса Сакива и создал первый опасный момент для "Динамо", пишет 24 канал.
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Смотрите видео финта от Владимира Шепелева
Восстановление украинского футбола: главное
- Вскоре украинскую футбольную общественность ожидает возвращение розыгрыша Премьер-лиги. Гранды чемпионата стараются как можно быстрее вернуть себе игровой тонус.
- Клубы УПЛ хотят возобновить матчи чемпионата уже 30 мая. При этом их чемпионаты молодежных и юношеских команд будут завершены досрочно.
- Игра между ведущим борьбу за место в квалификации Лиги чемпионов клубом и одним из главных претендентов на выход в УПЛ стала первым шагом к восстановлению футбольной жизни в стране после карантина.
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