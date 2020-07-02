В десятом туре чемпионата Эстонии состоялось "украинское дерби". В матче между "Левадией" и "Калью" (1:1) на поле одновременно находились сразу шестеро украинских футболистов.

В стартовых составах обеих команд на поле вышли сразу 6 украинцев – Коломоец и Очигава в "Левадии" и Еремеев, Лобай, Маркович и Хомутов в "Калью". Хозяев поля подвел украинский защитник Зураб Очигава, пишет 24 канал.

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Удаление и гол украинцев

Арбитр удалил его с поля на 71-й минуте матча при счете 1:0 в пользу "Левадии". Для Очигавы это второе удаление, ранее он был удален 13 июня в матче с Таммекой (2:2).

Хомутов на 86-й минуте отметился голом, который позволил "Калью" не проиграть – встреча завершилась со счетом 1:1.