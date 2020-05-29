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Футболист ПСЖ разбил роскошный Lamborghini: фото

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Марцин Булка
Марцин Булка / GETTY IMAGES

Футболист французского ПСЖ Марцин Булка попал в аварию. Игрок разбил свой роскошный спорткар Lamborghini Huracan Evo Spyder.

Разбил Lamborghini, который взял напрокат

20-летний голкипер ПСЖ попал в ДТП в Польше. Об этом сообщает французское издание L'Équipe.

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Авария произошла около города Вышогруд в ночь на четверг. По дороге в Польшу 20-летний игрок не справился с управлением при обгоне и врезался в Hyundai.

Польский футболист разбил Lamborghini, который он взял напрокат. Стоимость Lamborghini Huracan Evo Spyder составляет более 350 тысяч долларов.

Сообщается, что Булка, который был за рулем, не пострадал. Водителя и пассажира Hyundai госпитализировали с незначительными повреждениями.

Булка играет за ПСЖ с 2019 года. В этом сезоне он сыграл только один матч за французский клуб.

Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта ПСЖ Спорт Футбол
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