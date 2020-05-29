Футболист ПСЖ разбил роскошный Lamborghini: фото

Футболист французского ПСЖ Марцин Булка попал в аварию. Игрок разбил свой роскошный спорткар Lamborghini Huracan Evo Spyder.

Разбил Lamborghini, который взял напрокат

20-летний голкипер ПСЖ попал в ДТП в Польше. Об этом сообщает французское издание L'Équipe.

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Авария произошла около города Вышогруд в ночь на четверг. По дороге в Польшу 20-летний игрок не справился с управлением при обгоне и врезался в Hyundai.

PSG'nin 20 yaşındaki Polonyalı kalecisi Marcin Bulka, Varşova'da Lamborghini marka aracıyla trafik kazası geçirdi. Genç kalecinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. pic.twitter.com/ppuoixopwF — Sporx Ekstra (@sporxekstra_) May 28, 2020

Marcin Bulka (20 ans) a été victime d'un accident de la route la nuit dernière, au bord de sa Lamborghini. (@sportpl)



Le jeune gardien parisien s'en est sorti indemme. pic.twitter.com/YJs9MsiN4o — BeFoot (@_BeFoot) May 28, 2020

Польский футболист разбил Lamborghini, который он взял напрокат. Стоимость Lamborghini Huracan Evo Spyder составляет более 350 тысяч долларов.

Сообщается, что Булка, который был за рулем, не пострадал. Водителя и пассажира Hyundai госпитализировали с незначительными повреждениями.

Булка играет за ПСЖ с 2019 года. В этом сезоне он сыграл только один матч за французский клуб.