Футболист ПСЖ разбил роскошный Lamborghini: фото
Футболист французского ПСЖ Марцин Булка попал в аварию. Игрок разбил свой роскошный спорткар Lamborghini Huracan Evo Spyder.
Разбил Lamborghini, который взял напрокат
20-летний голкипер ПСЖ попал в ДТП в Польше. Об этом сообщает французское издание L'Équipe.
Читайте также Звездный футболист "Баварии" попал в ДТП и получил штраф от клуба: фото
Авария произошла около города Вышогруд в ночь на четверг. По дороге в Польшу 20-летний игрок не справился с управлением при обгоне и врезался в Hyundai.
Польский футболист разбил Lamborghini, который он взял напрокат. Стоимость Lamborghini Huracan Evo Spyder составляет более 350 тысяч долларов.
Сообщается, что Булка, который был за рулем, не пострадал. Водителя и пассажира Hyundai госпитализировали с незначительными повреждениями.
Булка играет за ПСЖ с 2019 года. В этом сезоне он сыграл только один матч за французский клуб.