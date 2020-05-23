Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018 за 66 тысяч евро

Футболист национальной команды Франции продал на аукционе золотую медаль чемпионата мира 2018 года. Прошлогодний мундиаль состоялся в России.

По данным Le Soir, имя игрока, который выставил награду на продажу, не разглашается. Медаль была продана за 66 тысяч евро.

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Также на аукционе продали золотые медали чемпионата мира 1994 года и чемпионата мира 2002 года, выигранные Бразилией. За них было выручено 44 и 46 тысяч соответственно.

Франция – Хорватия: как прошел финал ЧМ-2018

15 июля 2018 года сборная Франции во второй раз в своей истории выиграла чемпионат мира по футболу. Французы выиграли Мундиаль в России.

В финальном матче "ле блю" противостояла сенсация турнира – сборная Хорватии. Для хорватов это был первый в истории финал на чемпионате мира.

Финальный матч Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2. На 18 минуте "ле блю" вышли вперед благодаря автоголу Манджукича. Однако ошибку партнера на 28 минуте исправил Перишич и сравнял счет. Но через 10 минут Перишичу суждено было стать антигероем. Арбитр назначил пенальти за игру рукой Ивана в собственной штрафной. Гризманн с отметки не промахнулся.

После перерыва Поль Погба и Килиан Мбаппе сделали счет разгромным – 4:1. На 69 минуте подарил надежду Хорватии Манджукич. Марио воспользовался нелепой ошибкой вратаря французов Уго Льориса и отыграл один мяч. Но этого оказалось мало. Франция выиграла чемпионат мира 2018.

Франция – Хорватия: видеообзор финала ЧМ-2018