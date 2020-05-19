Футболист сборной Украины отказал клубам АПЛ

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук мог перейти в один из клубов английской Премьер-лиги. Футболист "Гента" отказался от трансфера.

Об этом рассказал журналист и телеведущий Игорь Цыганик в прямом эфире на ютуб-канале FotballHub.

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У Яремчука было предложение с АПЛ зимой. Но это был не тот клуб, в который он хотел бы переехать. Или не тот город, в который он хотел бы переехать,

– сказал Цыганик.

Цыганик не назвал клубы, которые пытались приобрести Яремчука.

В октябре 2019 года украинский форвард продлил контракт с "Гентом" до 2023 года.

Бельгийские СМИ пишут, что летом "Гент" планирует продать сразу нескольких лидеров команды. Среди них и Роман Яремчук.

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Сообщалось, что летом 2019 года Роман мог стать игроком итальянской "Ромы". Яремчук рассказал, что "Рома" сделала "Генту" официальный запрос на переговоры по трансферу.

Однако бельгийский клуб отказался отпускать украинского футболиста.

В этом сезоне Яремчук сыграл 30 матчей за "Гент". В активе украинца 17 голов и 4 результативные передачи.

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