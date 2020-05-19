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Футболист сборной Украины отказал клубам АПЛ

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Роман Яремчук
Роман Яремчук / GETTY IMAGES

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук мог перейти в один из клубов английской Премьер-лиги. Футболист "Гента" отказался от трансфера.

Об этом рассказал журналист и телеведущий Игорь Цыганик в прямом эфире на ютуб-канале FotballHub.

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У Яремчука было предложение с АПЛ зимой. Но это был не тот клуб, в который он хотел бы переехать. Или не тот город, в который он хотел бы переехать,
– сказал Цыганик.

Цыганик не назвал клубы, которые пытались приобрести Яремчука.

В октябре 2019 года украинский форвард продлил контракт с "Гентом" до 2023 года.

Бельгийские СМИ пишут, что летом "Гент" планирует продать сразу нескольких лидеров команды. Среди них и Роман Яремчук.

Кстати Голы украинцев Яремчука и Мирошниченко попали в подборку лучших в Лиге Европы: видео

Сообщалось, что летом 2019 года Роман мог стать игроком итальянской "Ромы". Яремчук рассказал, что "Рома" сделала "Генту" официальный запрос на переговоры по трансферу.

Однако бельгийский клуб отказался отпускать украинского футболиста.

В этом сезоне Яремчук сыграл 30 матчей за "Гент". В активе украинца 17 голов и 4 результативные передачи.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Трансферы Роман Яремчук Новости Спорта Спорт Футбол
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