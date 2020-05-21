Футболист сборной Украины отказался от зарплаты

Футболисты итальянского клуба "Лечче" отказались от зарплаты за один месяц.. Украинский игрок Евгений Шахов, выступающий в "Лечче", поддержал инициативу партнеров.

Как сообщает Football Italia, игроки не получили деньги за март. По итогам переговоров с руководством клуба было решено полностью отказаться от денег за этот месяц.

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При этом менеджмент итальянского клуба пообещал не сокращать зарплаты и не увольнять персонал клуба.

Кроме того, футболистам пообещали бонусы. Если сезон возобновится, "Лечче" нужно сохранить место в Серии A.

Сейчас команда занимает 18-е место, которое позволяет сохранить прописку на следующий сезон в элите итальянского футбола.

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