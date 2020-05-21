Футболист сборной Украины отказался от зарплаты
Футболисты итальянского клуба "Лечче" отказались от зарплаты за один месяц.. Украинский игрок Евгений Шахов, выступающий в "Лечче", поддержал инициативу партнеров.
Как сообщает Football Italia, игроки не получили деньги за март. По итогам переговоров с руководством клуба было решено полностью отказаться от денег за этот месяц.
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При этом менеджмент итальянского клуба пообещал не сокращать зарплаты и не увольнять персонал клуба.
Кроме того, футболистам пообещали бонусы. Если сезон возобновится, "Лечче" нужно сохранить место в Серии A.
Сейчас команда занимает 18-е место, которое позволяет сохранить прописку на следующий сезон в элите итальянского футбола.
Что известно о Шахове
- Футболист сборной Украины перешел в "Лечче" летом 2019 года. До этого Евгений выступал за ПАОК, с которым стал чемпионом Греции.
- В нынешнем сезоне 29-летний Шахов выходил на поле в 16 матчах за "Лечче".
- В Украине Шахов также выступал за "Днепр" и киевский "Арсенал".