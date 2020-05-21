24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Футболист сборной Украины отказался от зарплаты

- Читати новину українською
Евгений Шахов
Евгений Шахов / GETTY IMAGES

Футболисты итальянского клуба "Лечче" отказались от зарплаты за один месяц.. Украинский игрок Евгений Шахов, выступающий в "Лечче", поддержал инициативу партнеров.

Как сообщает Football Italia, игроки не получили деньги за март. По итогам переговоров с руководством клуба было решено полностью отказаться от денег за этот месяц.

Кстати Возобновление Серии А откладывается: в Италии продлили запрет на спортивные мероприятия

При этом менеджмент итальянского клуба пообещал не сокращать зарплаты и не увольнять персонал клуба.

Кроме того, футболистам пообещали бонусы. Если сезон возобновится, "Лечче" нужно сохранить место в Серии A.

Сейчас команда занимает 18-е место, которое позволяет сохранить прописку на следующий сезон в элите итальянского футбола.

Что известно о Шахове

  • Футболист сборной Украины перешел в "Лечче" летом 2019 года. До этого Евгений выступал за ПАОК, с которым стал чемпионом Греции.
  • В нынешнем сезоне 29-летний Шахов выходил на поле в 16 матчах за "Лечче".
  • В Украине Шахов также выступал за "Днепр" и киевский "Арсенал".
Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Бил в бедро: украинский баскетболист признался, что хотел нарочно травмировать Коби Брайанта
20 мая , 17:14 Бил в бедро: украинский баскетболист признался, что хотел нарочно травмировать Коби Брайанта
Юрій Семенюк
День в истории: 11 лет назад "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА – видео
20 мая , 11:08 День в истории: 11 лет назад "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА – видео
Михайло Гема
Известный европейский клуб на пеньке продлил контракты с игроками: забавное видео
19 мая , 20:06 Известный европейский клуб на пеньке продлил контракты с игроками: забавное видео
Юрій Семенюк