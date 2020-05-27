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Футболист сборной Украины отметился голом за европейский клуб в спарринге: видео

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Артем Кравец
Артем Кравец / Getty Images

Турецкий "Кайсериспор", за который выступает украинец Артем Кравец сыграл товарищеский матч в рамках "двухсторонки". Игроки в черных футболках противостояли партнерам в красно-желтой форме и одержали победу со счетом 3:0.

Украинский форвард забил второй мяч, четко пробив мимо голкипера с близкого расстояния. Также экс-игрок "Динамо" принял участие в атаке, которая привела к третьему взятию ворот.

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Видео гола Кравца (смотрите на 1:30)

Вниманию! Возобновление чемпионата Турции планируется 12-13 июня.

Что известно об Артеме Кравце?

Артем Кравец – воспитанник "Динамо", в котором провел 14 лет. В составе "бело-синих" Артем провел 141 матч и забил 43 гола. Дважды становился чемпионом Украины с "Динамо".

Кравец провел в текущем сезоне Суперлиги 11 поединков, в которых забил четыре гола. В марте 30-летний нападающий получил вызов в сборную Украины, однако сбор был отменен из-за пандемии коронавируса.

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Турции Новости Спорта Спорт Футбол
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