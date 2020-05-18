Футболист сборной Украины Швед выиграл европейский чемпионат и сыграет в Лиге чемпионов
В Шотландии официально завершен сезон Премьер-лиги 2019/20. Футбольный клуб "Селтик", за который выступает украинец Марьян Швед, досрочно стал чемпионом.
Решение о досрочном завершении сезона официально принято 18 мая на заседании правления Шотландской Премьер-лиги.
Кстати "Реал" официально решил судьбу Лунина
Футбольный сезон решили завершить из-за пандемии COVID-19.
Для "Селтика" это 9-й подряд титул чемпионов Шотландии и 51-й в истории. "Кельты" призвали фанатов воздержаться от традиционных празднований в связи с ситуацией в Шотландии.
Победа в чемпионате Шотландии позволит "Селтику" сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
- К сожалению, Марьян Швед не получит чемпионской медали. Для этого следует сыграть хотя бы в 25% матчей. 22-летний украинец вышел на поле лишь однажды.
В начале сезона Швед дебютировал за "Селтик" в Лиге чемпионов и забил эффектный гол.
Вторым в чемпионате финишировал "Рейнджерс", который возглавляет экс-игрок "Ливерпуля" Стивена Джеррарда. В низший дивизион вылетит "Хартс".
Шотландия стала четвертой страной в Европе, которая решила досрочно завершить сезон.
Ранее это сделали Франция, Нидерланды и Бельгия. Если во Франции и Бельгии признали чемпионами ПСЖ и "Брюгге" соответственно, то в Нидерландах победителя не назвали.
Отметим, что в составе "Брюгге" чемпионом Бельгии стал украинец Эдуард Соболь.
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