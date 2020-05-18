Футболист сборной Украины Швед выиграл европейский чемпионат и сыграет в Лиге чемпионов

В Шотландии официально завершен сезон Премьер-лиги 2019/20. Футбольный клуб "Селтик", за который выступает украинец Марьян Швед, досрочно стал чемпионом.

Решение о досрочном завершении сезона официально принято 18 мая на заседании правления Шотландской Премьер-лиги.

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Футбольный сезон решили завершить из-за пандемии COVID-19.

Для "Селтика" это 9-й подряд титул чемпионов Шотландии и 51-й в истории. "Кельты" призвали фанатов воздержаться от традиционных празднований в связи с ситуацией в Шотландии.

Our 9, is your 9. We dedicate this league title to you



Celtic Football Club - #9INAROW CHAMPIONS! 9️⃣#StayHomeStaySafe — Celtic Football Club (from ) (@CelticFC) May 18, 2020

Победа в чемпионате Шотландии позволит "Селтику" сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

К сожалению, Марьян Швед не получит чемпионской медали. Для этого следует сыграть хотя бы в 25% матчей. 22-летний украинец вышел на поле лишь однажды.

В начале сезона Швед дебютировал за "Селтик" в Лиге чемпионов и забил эффектный гол.

Вторым в чемпионате финишировал "Рейнджерс", который возглавляет экс-игрок "Ливерпуля" Стивена Джеррарда. В низший дивизион вылетит "Хартс".

Шотландия стала четвертой страной в Европе, которая решила досрочно завершить сезон.

Ранее это сделали Франция, Нидерланды и Бельгия. Если во Франции и Бельгии признали чемпионами ПСЖ и "Брюгге" соответственно, то в Нидерландах победителя не назвали.

Отметим, что в составе "Брюгге" чемпионом Бельгии стал украинец Эдуард Соболь.

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