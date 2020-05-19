Футболист "Шахтера" дал согласие на переход в европейский клуб
Бельгийский "Брюгге" договорился с игроком сборной Украины об условиях сотрудничества. Переход футболиста зависит от того, сможет ли "Брюгге" договориться с "Шахтером", которому принадлежит контракт Соболя.
Как сообщает Meta-ratings.com.ua, "Брюгге" получил согласие на полноценный контракт от самого Соболя, предложив украинскому защитнику контракт на четыре года.
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Сейчас "Брюгге" и "Шахтер" на завершающей стадии переговоров.
Согласно арендному соглашению "Брюгге" должен выкупить контракт Соболя до конца мая.
Сообщалось, что сумма отступных по контракту Соболя составляет 4 миллиона евро.
"Брюгге" хочет договориться о снижении суммы до 3 миллионов евро.
Недавно Соболь заявил, что хочет выступать за "Брюгге", ведь там его все устраивает.
"Брюгге" досрочно стал чемпионом Бельгии и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.
Эдуард присоединился к "Брюгге" летом 2019 года и стал игроком основного состава. За бельгийцев Эдуард сыграл 36 матчей и отдал 4 результативные передачи.
Соболь – игрок сборной Украины, за которую провел 12 матчей.
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