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Футболист "Шахтера" дал согласие на переход в европейский клуб

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Эдуард Соболь
Эдуард Соболь / GETTY IMAGES

Бельгийский "Брюгге" договорился с игроком сборной Украины об условиях сотрудничества. Переход футболиста зависит от того, сможет ли "Брюгге" договориться с "Шахтером", которому принадлежит контракт Соболя.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, "Брюгге" получил согласие на полноценный контракт от самого Соболя, предложив украинскому защитнику контракт на четыре года.

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Сейчас "Брюгге" и "Шахтер" на завершающей стадии переговоров.

Согласно арендному соглашению "Брюгге" должен выкупить контракт Соболя до конца мая.

Сообщалось, что сумма отступных по контракту Соболя составляет 4 миллиона евро.

"Брюгге" хочет договориться о снижении суммы до 3 миллионов евро.

Недавно Соболь заявил, что хочет выступать за "Брюгге", ведь там его все устраивает.

"Брюгге" досрочно стал чемпионом Бельгии и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

Эдуард присоединился к "Брюгге" летом 2019 года и стал игроком основного состава. За бельгийцев Эдуард сыграл 36 матчей и отдал 4 результативные передачи.

Соболь – игрок сборной Украины, за которую провел 12 матчей.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Шахтер Трансферы
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