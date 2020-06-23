Крайний защитник "Шахтера" Додо удачной игрой в сезоне 2019/2020 вызвал к себе интерес европейских грандов. В услугах бразильца заинтересованы французский ПСЖ и немецкая "Бавария".

Додо прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны "Баварии" и "ПСЖ". Об этом сообщает Topmercato.

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Додо поручил переход агентам

21-летний Додо заявил, что доволен интересом больших клубов.

"Эти два клуба среди лучших в Европе. Я читаю информацию по этому поводу. Мои агенты направляют мне эту информацию, даже если я не хочу, чтобы меня беспокоили", – сказал бразилец.

Сейчас футболист убеждает, что сосредоточен на работе в "Шахтере", однако поручил агентам заниматься возможным трансфером.

Я уважаю "Шахтер". Я хорошо себя проявляю в клубе. Позволю своим агентам заниматься этим вопросом. Нам с "Шахтером" еще предстоит сыграть в Лиге Европы, я должен выложиться на полную вместе с командой,

– сказал Додо.

"Шахтер" повесил ценник на Додо

Донецкий клуб не планирует расставаться с Додо за малую сумму. Сейчас, по данным Transfermarkt, цена на Додо составляет 3,6 миллиона евро.

"Шахтер" хочет выручить 30 миллионов евро.

Сообщается, что руководство "Баварии" вышло на "Шахтер" с предложением о трансфере в 20 миллионов евро.

Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин подтвердил, что клуб вел переговоры с "Баварией", но чемпионов Германии не устроила цена.