Футболист "Шахтера" Додо заговорил о переходе в ПСЖ и "Баварию"
Крайний защитник "Шахтера" Додо удачной игрой в сезоне 2019/2020 вызвал к себе интерес европейских грандов. В услугах бразильца заинтересованы французский ПСЖ и немецкая "Бавария".
Додо прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны "Баварии" и "ПСЖ". Об этом сообщает Topmercato.
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Додо поручил переход агентам
21-летний Додо заявил, что доволен интересом больших клубов.
"Эти два клуба среди лучших в Европе. Я читаю информацию по этому поводу. Мои агенты направляют мне эту информацию, даже если я не хочу, чтобы меня беспокоили", – сказал бразилец.
Сейчас футболист убеждает, что сосредоточен на работе в "Шахтере", однако поручил агентам заниматься возможным трансфером.
Я уважаю "Шахтер". Я хорошо себя проявляю в клубе. Позволю своим агентам заниматься этим вопросом. Нам с "Шахтером" еще предстоит сыграть в Лиге Европы, я должен выложиться на полную вместе с командой,
– сказал Додо.
"Шахтер" повесил ценник на Додо
Донецкий клуб не планирует расставаться с Додо за малую сумму. Сейчас, по данным Transfermarkt, цена на Додо составляет 3,6 миллиона евро.
"Шахтер" хочет выручить 30 миллионов евро.
Сообщается, что руководство "Баварии" вышло на "Шахтер" с предложением о трансфере в 20 миллионов евро.
Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин подтвердил, что клуб вел переговоры с "Баварией", но чемпионов Германии не устроила цена.