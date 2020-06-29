Футболист "Шахтера" Коваленко близок к переходу в европейский топ-клуб
Футболист "Шахтера" Виктор Коваленко уже этим летом может покинуть донецкий клуб. Серьезный интерес к игроку сборной Украины проявляет итальянская "Рома".
Как сообщает Metropolitan Magazine, главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека лоббирует трансфер Коваленко. Экс-тренер "Шахтера" Фонсека рекомендовал руководству клуба приобрести Виктора.
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Детали трансфера
"Шахтер" вроде готов отпустить Коваленко за 15 миллионов евро. Впрочем, "горняки" готовы снизить цену, ведь у Виктора приближается окончание срока контракта.
Итальянские СМИ пишут, что облегчить переход может желание 24-летнего украинца играть в Европе.
Для трансфера Коваленко также нужно, чтобы полузащитник "Ромы" Хавьер Пасторе покинул клуб.
Аргентинец ведет переговоры с "Интер Майами". В случае трансфера в римском клубе освободится одно место для игрока без паспорта страны, входящей в Европейский союз.