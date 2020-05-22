Футболист "Шахтера" пропустит матч с "Динамо" из-за перелома

Футболист "Шахтера" Валерий Бондарь пропустит следующий матч против "Динамо" Киев и остаток сезона. У чемпиона мира 2019 года перелом.

Как сообщает сайт "Шахтера", у футболиста диагностирован перелом левой лодыжки большеберцовой кости.

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В "Шахтере" заявили, что восстановление после таких травм длится до трех месяцев. В то же время в клубе не сообщают, как Бондарь получил травму.

Валерий сможет вернуться на футбольное поле примерно в начале следующего сезона чемпионата Украины.

В этом сезоне Валерий сыграл за "Шахтер" в 10 матчах чемпионата Украины. В его активе один гол.

"Шахтер" мчится к чемпионству

За 9 туров до окончания чемпионата Украины "Шахтер" уверенно лидирует в турнирной таблице.

Действующие чемпионы Украины опережают киевское "Динамо" и луганскую "Зарю" на 13 очков.

Вероятно, что чемпионат Украины возобновится 30 мая. "Шахтер" планирует провести домашний матч против "Динамо" в Киеве.

Все футбольные поединки в Украине будут проводиться без зрителей.