Футболист "Аякса" Нерес сумасшедшим финтом обыграл защитников "Лилля": видео

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Давид Нерес
Давид Нерес / twitter.com/goal

Футболист "Аякса" Давид Нерес в матче Лиги чемпионов против "Лилля" напомнил о своем бразильском происхождении. Игрок сумасшедшим финтом обыграл двух защитников французского клуба.

В одном из моментов матча 22-летний игрок "Аякса" оставил в дураках Бубакара Сумаре и Домагоя Брадарича.

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Нерес развернулся вокруг своей оси и отдал классную, и самое важное точную передачу на Серджино Деста.

Красивый финт Давида не обошли в УЕФА и опубликовали видео эпизода.

"Аякс" же удачно стартовал в Лиге чемпионов. Нидерландский клуб в Амстердаме разгромил гостей из Франции со счетом 3:0.

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Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов
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