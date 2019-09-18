Футболист "Аякса" Нерес сумасшедшим финтом обыграл защитников "Лилля": видео
Футболист "Аякса" Давид Нерес в матче Лиги чемпионов против "Лилля" напомнил о своем бразильском происхождении. Игрок сумасшедшим финтом обыграл двух защитников французского клуба.
В одном из моментов матча 22-летний игрок "Аякса" оставил в дураках Бубакара Сумаре и Домагоя Брадарича.
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Нерес развернулся вокруг своей оси и отдал классную, и самое важное точную передачу на Серджино Деста.
Красивый финт Давида не обошли в УЕФА и опубликовали видео эпизода.
"Аякс" же удачно стартовал в Лиге чемпионов. Нидерландский клуб в Амстердаме разгромил гостей из Франции со счетом 3:0.
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