Футболист "Александрии" забил курьезный автогол в отборе Евро-2020: видео

Футболист "Александрии" Павел Пашаев отметился курьезным автоголом в матче отбора Евро-2020. Павел забил в собственные ворота в матче Уэльс – Азербайджан.

На 26 минуте поединка футболист Уэльса Гарет Бэйл выполнил навес на левый фланг.

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Мяч приземлился точно на голову Пашаева. Павел, скорее всего, не видел момент падения мяча, который отлетел в незащищенный вратарем угол.

Позже гости сумели отыграться, однако Уэльс вырвал победу со счетом 2:1.

Видео автогола Пашаева (смотреть с 3:42)

В новом сезоне за "Александрию" Пашаев сыграл 5 матчей в чемпионате Украины. Также стоит отметить, что Павел выступал за молодежные сборные Украины, однако решил играть за национальную сборную Азербайджана.