Футболист "Александрии" забил курьезный автогол в отборе Евро-2020: видео
Футболист "Александрии" Павел Пашаев отметился курьезным автоголом в матче отбора Евро-2020. Павел забил в собственные ворота в матче Уэльс – Азербайджан.
На 26 минуте поединка футболист Уэльса Гарет Бэйл выполнил навес на левый фланг.
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Мяч приземлился точно на голову Пашаева. Павел, скорее всего, не видел момент падения мяча, который отлетел в незащищенный вратарем угол.
Позже гости сумели отыграться, однако Уэльс вырвал победу со счетом 2:1.
Видео автогола Пашаева (смотреть с 3:42)
В новом сезоне за "Александрию" Пашаев сыграл 5 матчей в чемпионате Украины. Также стоит отметить, что Павел выступал за молодежные сборные Украины, однако решил играть за национальную сборную Азербайджана.