Футболист "Андерлехта" Компани из собственного кармана будет выплачивать игрокам зарплату

Футболист "Андерлехта" и сборной Бельгии Венсан Компани проявил инициативу и из собственного кармана будет выплачивать зарплату игрокам команды. Бельгиец хочет помочь команде в период карантина из-за пандемии коронавируса.

Сейчас "Андерлехт" испытывает определенные проблемы с финансами из-за остановки внутреннего первенства. Чтобы не увольнять персонал клуба для сохранения финансового баланса, руководство клуба решило несколько сократить выплаты игрокам.

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33-летний защитник Венсан Компани готов помочь клубу. Это произойдет в случае, если его одноклубники откажутся от предложения руководства добровольно пойти на уменьшение зарплат.

Ранее футболисты команды отказались от зарплаты за март, что позволило клубу продержаться в трудное время.

"Андерлехт" – родной клуб футболиста, где начал свою карьеру еще в 2003 году. Тогда Компани сыграл 73 поединка и дважды завоевывал титул чемпиона Бельгии.

В сезоне 2017/18 за "МанСити" принял участие лишь в 17 матчах Премьер-лиги, получив свой третий титул чемпиона Англии. Из своих восьми лет в составе английского клуба, он два года лечился от травм. В карьере футболиста за подсчетом было около 40 различных повреждений.

Компани пришел в "Андерлехт" в качестве тренера, который играет, но быстро отказался от своей идеи.

Компани перебрался в "Андерлехт" в июле 2019 года из английского "Манчестер Сити", за который провел целых 11 сезонов. За "горожан" защитник провел 358 матчей, в которых сумел забить 20 голов.

В этом сезоне на счету Компани 18 матчей во всех турнирах, один забитый гол и одна результативная передача.

Сейчас "Андерлехт" располагается на восьмой строчке турнирной таблицы Про Лиги, в их активе 43 набранных пунктов.

Добавим, что большинство европейских клубов сократили зарплаты футболистам, но далеко не всех игроков устроили такие предложения руководств.

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