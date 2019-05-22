Футболист Антуан Гризманн попал на обложку ЛГБТ-журнала: видео

Футболист сборной Франции и мадридского "Атлетико" дал большое интервью известному ЛГБТ-журналу Têtu. Его же фотография попала и на обложку издания.

Видео обложки журнала было опубликовано на Instagram странице журнала. Заголовок Интервью с Гризманном звучит как "Хватит гомофобии в футболе".

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В продажу журнал Têtu поступил во Франции 22 мая. Само издание нацелено на ЛГБТ-сообщество и считается одним из ведущих во Франции.

Стоит добавить, что Гризманн не первый раз выступает в защиту ЛГБТ-сообщества. Перед этим он заявлял, что будет гордиться одноклубником, если тот публично заявит что он гомосексуалист.

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