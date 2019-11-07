Футболист "Атлетико" отличился курьезным автоголом в матче с "Байером": видео

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Томас Партей
Томас Партей / twitter.com/GueroNews

Футболист "Атлетико" Мадрид Томас Партей "помог" свои команде проиграть матч 4 тура Лиги чемпионов. "Матрасники" в Германии уступили "Байеру" (2: 1).

На 41 минуте игры, когда на табло горели нули, "Байер" заработал угловой. После навеса в штрафную гостей Партей пытался выбить мяч.

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Вероятно, прицел у Томаса сбился и ганец ударом головой огорчил собственного голкипера. Таким образом "Байер" открыл счет в игре.

После перерыва команды обменялись голами, а "Байер" доигрывал матч в меньшинстве. Однако это не помешало немцам одержать первую победу в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

Байер – Атлетико видеообзор матча

Результаты матчей 4 тура Лиги чемпионов – читайте здесь.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Атлетико Лига чемпионов
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