Футболист "Атлетико" отличился курьезным автоголом в матче с "Байером": видео
Футболист "Атлетико" Мадрид Томас Партей "помог" свои команде проиграть матч 4 тура Лиги чемпионов. "Матрасники" в Германии уступили "Байеру" (2: 1).
На 41 минуте игры, когда на табло горели нули, "Байер" заработал угловой. После навеса в штрафную гостей Партей пытался выбить мяч.
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Вероятно, прицел у Томаса сбился и ганец ударом головой огорчил собственного голкипера. Таким образом "Байер" открыл счет в игре.
После перерыва команды обменялись голами, а "Байер" доигрывал матч в меньшинстве. Однако это не помешало немцам одержать первую победу в этом розыгрыше Лиги чемпионов.
Байер – Атлетико видеообзор матча
Результаты матчей 4 тура Лиги чемпионов – читайте здесь.