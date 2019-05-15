Футболист "Баварии" искренне расплакался на последней для себя пресс-конференции: видео

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Рафинья
Рафинья / twitter.com/HalaTransfers

Бразильский футболист Рафинья по завершению этого сезона официально покинет мюнхенскую "Баварию", поэтому накануне провел прощальную пресс-конференцию.

 

"Бавария" уже трогательно объявила о том, что клуб покинет французский легионер Франк Рибери.

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Вместе с Рибери "Баварию" покидают бразилец Рафинья и голландец Арьен Роббен. Для трех футболистов клуб организовал прощальные пресс-конференции. Роббен и Рафинья пообщались с журналистами 14 мая.

Общение бразильца с медиа завершилось его слезами. "Моя мать сказала мне, что я должен поблагодарить всех. Моих коллег по команде и всех сотрудников клуба", – сказал футболист.

После этого Рафинья обнял своих партнеров по команде, которые пришли его поддержать.

Рафинья присоединился к "Баварии" летом 2011-го года. С мюнхенским грандом футболист шесть раз выигрывал чемпионат Германии, трижды Кубок Германии, столько же Суперкубок Германии. По одному разу Рафинья выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В этом сезоне бразилец вместе с "Баварией" еще может выиграть Бундеслигу и Кубок Германии.

После выступлений за "Баварию" Рафинья планирует вернуться в Бразилию. Но пока футболист не называет клуб, в котором продолжит карьеру.

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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Бавария
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