Футболист "Брайтона" не сдержал смех после неудачи "Арсенала" возле подавленного Монреаля: видео

Малийский футболист английского клуба "Брайтон" Ив Биссума не смог сдержать смех после того, как его команда отобрала важные очки у лондонского "Арсенала".

"Канонирам" в матче с "чайками" нужна была только победа, чтобы не выбыть из гонки за топ-4, что дает возможность осенью сыграть в Лиге чемпионов.

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"Арсенал" победил "Брайтон" в течение матча, однако пропустил во втором тайме и не смог одержать победу. Через ничью "канониры" потеряли шансы быть в топ-4.

После игры все футболисты лондонского клуба были подавлены и разочарованы. В то же время игрок гостей Ив Биссума не мог сдержать смеха после финального свистка на фоне футболистов "Арсенала", в частности, испанца Начо Монреаля.

По итогам сезона 2018/2019 "Брайтон" сумел сохранить прописку в элитном дивизионе.

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