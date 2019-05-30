Футболист "Челси" Педро установил уникальное достижение: не обошлось без "Шахтера" и Коноплянки

Футболист лондонского "Челси" Педро вошел в историю футбола. Его гол в финале Лиги Европы позволил испанцу установить уникальное достижение в футболе. Не обошлось и без донецкого "Шахтера" и Евгения Коноплянки.

Педро стал игроком, который выиграл главные международные трофеи как на клубном уровне, так и за сборную Испании. Педро становился чемпионом мира со сборной Испании в 2010 году и чемпионом Европы в 2012-м. Он трижды выигрывал Лигу чемпионов с "Барселоной" (2009, 2011, 2015), дважды с ней выигрывал Клубный чемпионат мира (2010, 2012). Еще трижды с испанским клубом выигрывал Суперкубок УЕФА (2009, 2011, 2015). А теперь и имеет звание победителя Лиги Европы 2019 в составе "Челси".

Но это не все. Забив гол в финале Лиги Европы, Педро стал первым игроком, который забивал во всех трех финалах еврокубков. Он дважды забивал в финале Суперкубка УЕФА (2009 и 2015), еще по голу в финалах Лиги чемпионов (2011) и Лиги Европы (2019).

Как это было: "Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы

В 2009 году Педро, тогда еще игрок "Барселоны" забил единственный гол в овертайме в ворота донецкого "Шахтера" в финале Суперкубка. В 2011 году именно он открыл счет в финале Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" на стадионе "Уэмбли".

Значительно интереснее оказался финал Суперкубка УЕФА 2015 года. Тогда встречались "Барселона" и "Севилья", которую тренировал нынешний тренер "Арсенала" Унаи Эмери. "Барселона" выигрывала по ходу встречи 4:1. Но основное время закончилось вничью 4:4 – на 81-й минуте счет сравнял Евгений Коноплянка. И в овертайме единственный гол забил Педро. Как и в матче против "Шахтера", сделал он это на 115-й минуте.

И вот 29 мая 2019 года Педро забил в ворота "Арсенала" в финале Лиги Европы.

Видео гола Педро в ворота "Арсенала" в финале Лиги Европы

Pedro Rodríguez = BIG GAME player!



Super Cup Shakhtar Donetsk

#UCLfinal Manchester United

2015 Super Cup Sevilla

2019 #UELfinal Arsenal #UELfinal pic.twitter.com/APqtadgzLs — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 29 травня 2019 р.

Но и это не все. Это шестой турнир, в финале которого забивал Педро. Кроме трех еврокубков, футболист отличился в финалах Суперкубка, Кубка Испании и клубного чемпионата мира.

К слову: Легендарный вратарь со слезами на глазах завершил карьеру

А победа в лиге Европы стала 25-м титулом в карьере Педро.