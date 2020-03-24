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Футболист "Челси" выздоровел после коронавируса

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Лондонский "Челси" официально сообщил хорошие новости. Талантливый футболист англичан Каллум Хадсон-Одои выздоровел после коронавируса.

13 марта стало известно о заражении 19-летнего игрока COVID-19. Футболист записал видеообращение, в котором поблагодарил за поддержку.

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Вскоре Хадсон-Одои объявил, что он выздоровел.

С радостью сообщаем, что Каллум Хадсон-Одои чувствует себя хорошо, его состояние в норме после периода самоизоляции. В дополнение к хорошему самочувствию молодой вингер усердно тренируется дома, чтобы набрать форму, как и другие игроки "Челси",
– говорится в сообщении клуба.

23 марта с туманного Альбиона также поступили хорошие новости, ведь после коронавируса выздоровел наставник "Арсенала" Микель Артета.

Артета заявил, что сейчас у него все хорошо, и он чувствует, что выздоровел.

Коронавирус и английский футбол

Матчи чемпионата Англии по футболу отложены до 30 апреля. По информации СМИ, существует вероятность, что оставшиеся в АПЛ поединки будут проходить без зрителей.

Это связано с тем, что клубы имеют спонсорские контракты и могут столкнуться с убытками за продажу телеправ.

УЕФА 17 марта на экстренном заседании рекомендовал всем европейским ассоциациям завершить внутренние чемпионаты до конца июня.

В Британии подтверждено 5,5 тысячи случаев коронавируса, 281 человек умерли. На территории Соединенного Королевства объявлен строгий карантин.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Коронавирус Covid-19 Челси Новости Спорта Спорт Футбол
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