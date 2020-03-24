Футболист "Челси" выздоровел после коронавируса

Лондонский "Челси" официально сообщил хорошие новости. Талантливый футболист англичан Каллум Хадсон-Одои выздоровел после коронавируса.

13 марта стало известно о заражении 19-летнего игрока COVID-19. Футболист записал видеообращение, в котором поблагодарил за поддержку.

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Вскоре Хадсон-Одои объявил, что он выздоровел.

Thank you for all your good wishes, as I said in the video I’m feeling good and hope to see you all soon!!️ pic.twitter.com/hn5d0ikm60 — Callum Hudson-Odoi (@Calteck10) March 13, 2020

С радостью сообщаем, что Каллум Хадсон-Одои чувствует себя хорошо, его состояние в норме после периода самоизоляции. В дополнение к хорошему самочувствию молодой вингер усердно тренируется дома, чтобы набрать форму, как и другие игроки "Челси",

– говорится в сообщении клуба.

.@Calteck10 is now feeling fine and back to his usual self following the period of self-isolation required after the player tested positive for COVID-19. pic.twitter.com/qreM7PwW2z — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 24, 2020

23 марта с туманного Альбиона также поступили хорошие новости, ведь после коронавируса выздоровел наставник "Арсенала" Микель Артета.

Артета заявил, что сейчас у него все хорошо, и он чувствует, что выздоровел.

Коронавирус и английский футбол

Матчи чемпионата Англии по футболу отложены до 30 апреля. По информации СМИ, существует вероятность, что оставшиеся в АПЛ поединки будут проходить без зрителей.

Это связано с тем, что клубы имеют спонсорские контракты и могут столкнуться с убытками за продажу телеправ.

УЕФА 17 марта на экстренном заседании рекомендовал всем европейским ассоциациям завершить внутренние чемпионаты до конца июня.

В Британии подтверждено 5,5 тысячи случаев коронавируса, 281 человек умерли. На территории Соединенного Королевства объявлен строгий карантин.

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