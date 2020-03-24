Футболист "Челси" выздоровел после коронавируса
Лондонский "Челси" официально сообщил хорошие новости. Талантливый футболист англичан Каллум Хадсон-Одои выздоровел после коронавируса.
13 марта стало известно о заражении 19-летнего игрока COVID-19. Футболист записал видеообращение, в котором поблагодарил за поддержку.
Читайте также Какие спортсмены заболели коронавирусом – список
Вскоре Хадсон-Одои объявил, что он выздоровел.
С радостью сообщаем, что Каллум Хадсон-Одои чувствует себя хорошо, его состояние в норме после периода самоизоляции. В дополнение к хорошему самочувствию молодой вингер усердно тренируется дома, чтобы набрать форму, как и другие игроки "Челси",
– говорится в сообщении клуба.
23 марта с туманного Альбиона также поступили хорошие новости, ведь после коронавируса выздоровел наставник "Арсенала" Микель Артета.
Артета заявил, что сейчас у него все хорошо, и он чувствует, что выздоровел.
Коронавирус и английский футбол
Матчи чемпионата Англии по футболу отложены до 30 апреля. По информации СМИ, существует вероятность, что оставшиеся в АПЛ поединки будут проходить без зрителей.
Это связано с тем, что клубы имеют спонсорские контракты и могут столкнуться с убытками за продажу телеправ.
УЕФА 17 марта на экстренном заседании рекомендовал всем европейским ассоциациям завершить внутренние чемпионаты до конца июня.
В Британии подтверждено 5,5 тысячи случаев коронавируса, 281 человек умерли. На территории Соединенного Королевства объявлен строгий карантин.
Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram