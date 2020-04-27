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Футболист "Челси": Забивать "Динамо" всегда будет важно для меня

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Виллиан
Виллиан / Getty Images

Бывший полузащитник "Шахтера" Виллиан, который выступает за "Челси", рассказал о своих голах в ворота киевского "Динамо".

Во время прямого включения из студии "Большого Футбола" бразилец вспомнил противостояние с киевским "Динамо" и признался, что для него эти матчи имели принципиальный характер.

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"Это всегда будет важно для меня. Это были хорошие матчи и я рад, что забивал этой команде", – сказал Виллиан.

Лондонский "Челси" выиграл прошлый розыгрыш Лиги Европы. В 1/8 финала им встретилось киевское "Динамо", которое крупно проиграло именитому сопернику (0:3 и 0:5). В этом противостоянии великолепный гол со штрафного забил именно Виллиан.

Видео гола Виллиана

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Челси Шахтер Лига Европы Динамо
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