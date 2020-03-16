Футболист чудом не забил гол в пустые ворота после курьезной ошибки соперника: видео

Чемпионат Австралии по футболу один из немногих в мире, который все еще продолжается. 14 марта между собой играли один из лидеров лиги "Мельбурн Сити" и "Сидней Уондерерс". Игра завершилась ничьей и эффектной неудачей игрока гостей.

До 69 минуты матча на табло горела ничья 1:1. На 21 минуте гостей вперед вывел Рассел, а на 30 минуте Маклерен сравнял счет, реализовав пенальти.

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На 69 минуте футболисты "Сидней Уондерерс" получил прекрасную возможность выйти вперед. Защитник хозяев Гуд неудачно отпасовал на голкипера головой.

Этим воспользовался нападающий гостей Сох, который отобрал мяч и обвел голкипера. Ирландец Саймон Cox уже видел мяч в воротах.

Однако Гуд, который откровенно "наварил", включился в борьбу и бросился спасать команду. 27-летний австралиец в эффектном подкате выбил мяч с линии ворот.

Смотрите видео курьезного момента (*время момента 2:20)

Матч так и завершился ничьей 1:1. В чемпионате Австралии "Мельбурн" удерживает вторую строчку. "Сидней" пока находится на 8-й позиции.

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