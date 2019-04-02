Футболист "Динамо" дважды до полусмерти напугал свою девушку: видео

Форвард киевского "Динамо" Беньямин Вербич странно разыграл свою любимую на 1 апреля.

Мари Бокель, подруга Беньямина Вербича сняла на видео, как ее напугал футболист. Он дважды ужаснул свою спутницу, выпрыгивая из-за угла в квартире.

Читайте также: Украинская теннисистка показала как набивает мяч и попросилась в "Динамо", ей ответил Вербич

Беньямин Вербич уже не в первый раз стал в Киеве героем истории, связанной с проявлением специфического чувства юмора. Перед лондонским матчем c "Челси", который завершился поражением киевлян 0:3, польский защитник Томаш Кендзера и Вербичи устроили спор, по условиям которой проигравший, а им оказался Кендзера, вынужден был написать забавное сообщение в командный чат.

Поляк не нашел ничего лучшего, как поинтересоваться в чате у партнеров по команде, кто украл его трусы. "Пацаны, кто сп *** ил трусы из моей комнаты?", – написал Кендзера.

Спорт 24 писал, что в воскресенье, 7 апреля, донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сыграют в четвертьфинале Кубка Украины. До этого матча "горняки" выпустили промо-ролик. Видео снято в стиле "Игры престолов", а главными персонажами, которые противостоят друг другу – "шахтер" Жуниор Мораес и "динамовец" Беньямин Вербич.

Подписывайся на наш Twitter и Telegram