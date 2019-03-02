Футболист "Динамо" перейдет в другой клуб перед важным матчем с "Челси"

Бразильский полузащитник "Динамо" Че Че близок к тому, чтобы вернуться на родину. Игрок может покинуть Киев перед важным поединком с лондонским "Челси" в Лиге Европы.

Че че близок к переходу в "Сан-Паулу", который тренирует Андре Жардин. Именно наставник бразильцев настаивает на трансфере 26-летнего футболиста.

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Как сообщает FOX Sports Rádio BR в Twitter, пока никаких деталей переговоров не разглашается.

O São Paulo tem interesse no lateral Jorge que está no Porto, e está próximo de acerto com o volante Tchê Tchê!!!#Fsradiobrasil pic.twitter.com/2jYtSEIEq8 — FOX Sports Rádio BR (@FSRadioBrasil) 1 марта 2019 г.

По предварительной информации, "Сан-Паулу" готов арендовать Че Че на один год. А "Динамо" настаивает на полноценном трансфере игрока.

Transfermarkt оценивает Че Че в 5 млн евро, а контракт футболиста с "Динамо" действует до лета 2023 года. В текущем сезоне Че Че сыграл за "Динамо" 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Че-че перешел в "Динамо" из "Палмейрас" за 5 миллионов евро. Трансферное окно в Бразилии будет открыто до 3 апреля.

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