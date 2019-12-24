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Футболист "Динамо" перешел в "Александрию"

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Роман Вантух / olimpik.com.ua

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран подтвердил переход игрока "Динамо" Романа Вантуха. Об условиях перехода не сообщается.

Ранее донецкий "Олимпик" объявил об уходе арендованного у "Динамо" Вантуха. Скорее всего, футболист перешел в "Александрию" на правах аренды.

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Хотел видеть этого игрока. Хорошо, что мы договорились. Думаю, он нам поможет, вырастет как футболист в нашей команде. Тем более, он мой земляк – из Львова,
– сказал Шаран каналам "Футбол 1/2".

Вантух выступал за "Олимпик" с февраля 2018 года. В этом сезоне УПЛ он провел 10 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Также Шаран заявил, что "Александрия" ищет опорного и крайнего полузащитника и нападающего. В то же время тренер "желто-черных" опроверг интерес к Андрею Богданову.

"Александрия" ушла на зимний перерыв, находясь на 5 строчке в турнирной таблице УПЛ. Также подопечные Шарана вылетели из Лиги Европы.

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Теги: Спорт Футбол Динамо Трансферы ФК Александрия
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