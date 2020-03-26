Футболист "Динамо" попал в скандал из-за нарушения карантина

Защитник "Коринтианса" Сидклей, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", подвергся жесткой критике бразильских болельщиков из-за своих постов в соцсетях.

На днях Сидклей на своей странице в Instagram выкладывал видео, как он во время карантина играет с мячом на улице, а также проводит время в компании своих друзей.

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Это и вызвало волну критики со стороны болельщиков, которые обвинили бразильца в несоблюдении карантина.

Они присылали мне кучу гневных комментариев. Писали: "Боже правый! Он сумасшедший!". Я преподаю свои домашние тренировки каждый день. С тех пор, как все началось, я тренируюсь постоянно. Например, отрабатываю движения с мячом. Стараюсь тренироваться утром, около 9 часов. До сегодняшнего дня я тренировался всегда только в это время и в одном темпе. Думаю, это лучший вариант,

– цитирует Сидклея Gazeta Esportivo.

Бразилец перешел в "Коринтианс" из киевского "Динамо" в январе этого года на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца 2020 года.

В этом сезоне Сидклей не сыграл ни одного матча за основную команду "Динамо". Всего за полтора сезона Смдклей провел во всех турнирах 23 матча (17 в чемпионате Украины, 1 в розыгрыше национального Кубка и 5 в Лиге Европы) и забив 1 мяч.

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