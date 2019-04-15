Футболист "Динамо" третий раз подряд признан лучшим игроком тура УПЛ

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Виктор Циганков
Виктор Циганков / Фото из открытых источников

Украинская Премьер-лига объявила лучшего игрока по итогам 24 тура чемпионата Украины по футболу.

Лучшим футболистом тура признан хавбек "Динамо" Виктор Цыганков, забивший единственный гол в выездном матче киевлян против "Мариуполя", сообщает пресс-служба УПЛ.

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21-летний украинец победил в этой номинации третий раз подряд. Хавбек набрал 8 очков в голосовании, полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко – 3.

В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Артур Валерко.

На счету Виктора Цыганкова 14 голов и 7 ассистов в 24 встречах текущего розыгрыша Премьер-лиги.

Также лучшим тренером тура признали наставника "Десны" Александра Рябоконя. Команда обыграла "Карпаты" со счетом 2:1.

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Теги: Виктор Цыганков Динамо Спорт Футбол
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