Футболист "Динамо" третий раз подряд признан лучшим игроком тура УПЛ
Украинская Премьер-лига объявила лучшего игрока по итогам 24 тура чемпионата Украины по футболу.
Лучшим футболистом тура признан хавбек "Динамо" Виктор Цыганков, забивший единственный гол в выездном матче киевлян против "Мариуполя", сообщает пресс-служба УПЛ.
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21-летний украинец победил в этой номинации третий раз подряд. Хавбек набрал 8 очков в голосовании, полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко – 3.
В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Артур Валерко.
На счету Виктора Цыганкова 14 голов и 7 ассистов в 24 встречах текущего розыгрыша Премьер-лиги.
Также лучшим тренером тура признали наставника "Десны" Александра Рябоконя. Команда обыграла "Карпаты" со счетом 2:1.