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Футболист Джозеф Тревор приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство подруги

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Джозеф Тревор / StaffsPolice

Футболист Джозеф Тревор, который выступал за команду "Ньюкасл Таун", приговорен к пожизненному тюремному заключению за изнасилование и убийство 18-летней подруги Меган Ньютон. Преступление он совершил под действием наркотиков.

По сообщению Daily Star, трагедия произошла еще в апреле 2019 года. Тогда Меган Ньютон встретила Джозефа Тревора на выходе из ночного клуба. Они были знакомы еще со школы. Именно она пригласила его к себе домой.

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Именно в доме девушки и произошло убийство.

Ранее Тревор уже был обвинен в изнасиловании, но тогда ему удалось избежать наказания. Как рассказал Тревор, поводом к его ссоре с жертвой стал тот факт, что девушка рассказала эту историю своим друзьям. В результате ссора закончилась изнасилованием и убийством. Полиция обнаружила труп девушки с девятью ножевыми ранениями, от которых она скончалась.

Также было выяснено, что в ночь убийства Тревор употреблял алкоголь и наркотики – кетамин и, возможно, кокаин.

После задержания Тревор признался в убийстве. Суд приговорил его к пожизненному заключению.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Криминальные новости Криминал
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