Футболист "Ингульца" неожиданно сравнил свой клуб с "Аяксом"

Полузащитник "Ингульца" Евгений Запорожец прокомментировал выход в финал Кубка Украины, сравнив команду с "Аяксом" в Лиге чемпионов.

Спорт 24 писал, что в полуфинальном матче Кубка Украины "Ингулец" дома принимал "Зарю", которую сенсационно обыграл со счетом 2:1. В свою очередь, "Аякс" сенсационно выбил "Ювентус" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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Перед матчем с "Зарей" все шутили, что мы украинский "Лестер", только в Кубке. Но сравнение с "Аяксом" мне нравится больше. Сейчас эта команда делает невероятный шум в Европе. Прямо-таки как мы в Украине.

"Шахтер" – одна из сильнейших команд чемпионата Украины. Там подобраны прекрасные футболисты. Но это финал. Здесь может произойти все, что угодно. Постараемся сделать так, чтобы наша сказка была со счастливым концом", – сказал Запорожец.

Спорт 24 писал, что президент "Ингульца" заплатил невероятные призовые футболистам за выход в финал Кубка Украины.

Финал Кубка Украины состоится 15 мая в Запорожье. Победитель турнира сыграет в групповом этапе Лиги Европы. И если "Шахтер" получит право выступить в Лиге чемпионов, то это право перейдет к третьей команде в УПЛ. Зато четвертая и пятая команды чемпионата Украины стартуют в турнире с матчей квалификации. "Ингульцу" же следует только побеждать, чтобы сыграть в Лиге Европы.

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