Футболист "Ингульца" забил невероятный гол в стиле Ибрагимовича: видео

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Футболист "Ингульца" забил невероятный гол в стиле Ибрагимовича: видео

Футбольный клуб "Ингулец" в матче Первой лиги на своем поле разгромил "Сумы". Команда из села Петрово забила в ворота соперников сразу шесть голов. Один из них получился удивительно зрелищным.

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В первом тайме в ворота "Сум" отличился Александр Акименко. Нападающему удался гол в стиле "удар скорпиона" – пяткой в падении через себя. Вратарь соперников не ожидал такого удара, и пропустил гол.

Во втором тайме Акименко отличился еще раз. А "Ингулец" в итоге победил 6:0. Также за команду хет-триком отметился Дмитрий Сула, и еще один гол на счету Ильи Коваленко.

Видеообзор матча "Ингулец" – "Сумы"

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
Источник: 24 канал
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