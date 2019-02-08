Футболист Эмилиано Сала найден мертвым

Тело, которое было найдено на борту затонувшего самолета в Ла-Манше, принадлежит аргентинскому футболисту "Кардиффа" Эмилиано Сале.

Нападающий "Кардиффа" Эмилиано Сала найден мертвым. Полиция подтвердила, что тело, которое было обнаружено на борту затонувшего самолета и поднято на поверхность – это 28-летний аргентинский футболист.

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Тело пилота самолета Дэйва Ибботсона до сих пор не найдено. Полиция уже сообщила семье Салы и пилота.

The body recovered from the wreckage of a crashed plane in the English Channel is that of Cardiff striker Emiliano Sala.https://t.co/UWB530iwSf pic.twitter.com/x9JQeBGk1p — BBC Sport (@BBCSport) 8 февраля 2019 г.

Что случилось с Эмилиано Сала?​

Вечером 21 января над Ла-Маншем исчез самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Сала. Он направлялся из Нанта в Кардифф, где подписал рекордный контракт с местной командой. Известно, что перед исчезновением пилот самолета просил об экстренной посадке.



23 января спасатели отличились первыми находками – им удалось обнаружить обломки металла вблизи места возможной катастрофы, однако никаких следов людей не было.



24 января полиция официально прекратила операцию по поиску пропавшего самолета, на борту которого находился Эмилиано Сало.



В четверг, 7 февраля, спасатели смогли извлечь тело из обломков затонувшего в Ла-Манше самолета, на котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сало.

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