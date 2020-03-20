24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Футболист "Карпат" Дубинчак рулоном туалетной бумаги отправил свою девушку в нокаут – видео

- Читати новину українською

Защитник львовских "Карпат" Владислав Дубинчак принял эстафету в новом челлендже "Оставайся дома". Футболист продемонстрировал свою технику, но в конце курьезно попал бумагой своей девушке в голову.

Сейчас распространяется по интернету новый челлендж "Оставайся дома", где спортсмены, и не только они, жонглируют рулоном туалетной бумаги. Это призыв к людям без надобности не покидать свои дома во время пандемии коронавируса.

Стоит увидеть Как звезды футбола присоединились к челленджу "Оставайся дома", набивая туалетную бумагу: видео

Владислав Дубинчак получил эстафету от игрока луганской "Зари" Богдана Леднева. Защитник "Динамо", который находится в аренде во львовском клубе сразу откликнулся на этот вызов, но что-то пошло не по плану футболиста.

Дубинчак мастерски жонглировал туалетной бумагой, но в конце попал в голову своей девушки, которая была рядом.

Смешным видео игрок поделился в своем Инстаграме.

Берегите своих девушек,
– с иронией прокомментировал футболист.

Дубинчак передал вызов "карпатовцам" Артему Козаку, Егору Назарину и одному из своих друзей.

Добавим, что теннисисты устроили этот челлендж на свой лад, набивая туалетную бумагу ракеткой. Гимнастки же выдумали оригинальный поход за продуктами в магазин доставая все необходимое с полок ногой.

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

Коронавирус из Китая: последние новости
сегодня
Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт ФК Карпаты Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 12:10 Спорт против коронавируса: спортсмены, которые поддержали мир в борьбе с пандемией
Софія Кулай
сегодня 15:03 Какие спортсмены заболели коронавирусом – список
Михайло Гема
сегодня 14:01 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема
сегодня 11:32 "Спасибо тебе, Боже, что я не москаль": легионер "Карпат" разорвал фанатов заявлением
Софія Кулай
19 марта 17:55 Как украинские спортсмены и клубы поддержали борьбу с коронавирусом
Ігор Саджениця
Новости
Больше новостей
Залиште відгук