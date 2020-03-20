Футболист "Карпат" Дубинчак рулоном туалетной бумаги отправил свою девушку в нокаут – видео

Защитник львовских "Карпат" Владислав Дубинчак принял эстафету в новом челлендже "Оставайся дома". Футболист продемонстрировал свою технику, но в конце курьезно попал бумагой своей девушке в голову.

Сейчас распространяется по интернету новый челлендж "Оставайся дома", где спортсмены, и не только они, жонглируют рулоном туалетной бумаги. Это призыв к людям без надобности не покидать свои дома во время пандемии коронавируса.

Стоит увидеть Как звезды футбола присоединились к челленджу "Оставайся дома", набивая туалетную бумагу: видео

Владислав Дубинчак получил эстафету от игрока луганской "Зари" Богдана Леднева. Защитник "Динамо", который находится в аренде во львовском клубе сразу откликнулся на этот вызов, но что-то пошло не по плану футболиста.

Дубинчак мастерски жонглировал туалетной бумагой, но в конце попал в голову своей девушки, которая была рядом.

Смешным видео игрок поделился в своем Инстаграме.

Берегите своих девушек,

– с иронией прокомментировал футболист.

Дубинчак передал вызов "карпатовцам" Артему Козаку, Егору Назарину и одному из своих друзей.

Добавим, что теннисисты устроили этот челлендж на свой лад, набивая туалетную бумагу ракеткой. Гимнастки же выдумали оригинальный поход за продуктами в магазин доставая все необходимое с полок ногой.

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