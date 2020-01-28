Футболист "Карпат" перешел во "Львов"
ПФК "Львов" усилился футболистом "Карпат" Андреем Бусько. Вскоре клубы официально объявят о трансфере.
22-летний Бусько является воспитанником "Карпат", но за основной состав "львов" в этом сезоне не сыграл ни одного матча.
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Бусько подпишет со "Львовом" контракт на три года. Другие детали перехода не сообщаются.
Андрей Бусько стал десятым футболистом, который покинул "Карпаты" зимой. Как известно, у "львов" финансовые проблемы, из-за чего отпускают футболистов.
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Кто еще покинул "Карпаты"?
- Первым стал нападающий Кристиан Понде. После этого из команды ушел Франциско Ди Франко.
- 21 января за один день команда распрощалась сразу с пятью игроками – защитники Александр Кучер, Сергей Вакуленко, Алексей Ковтун и полузащитник Назар Вербный покинули клуб как свободные агенты, а Алексея Гуцуляка продали в черниговскую "Десну"
- Нападающий Мелвин Лоренцен ушел из клуба еще в конце 2019 года. 22-го января из "Карпат" ушел голкипер Роман Пидкивка.
- А "львы" подписали контракт с двумя новичками – Алексеем Хахлевым и Андро Гиоргадзе.
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