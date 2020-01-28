Футболист "Карпат" перешел во "Львов"

ПФК "Львов" усилился футболистом "Карпат" Андреем Бусько. Вскоре клубы официально объявят о трансфере.

22-летний Бусько является воспитанником "Карпат", но за основной состав "львов" в этом сезоне не сыграл ни одного матча.

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Бусько подпишет со "Львовом" контракт на три года. Другие детали перехода не сообщаются.

Андрей Бусько стал десятым футболистом, который покинул "Карпаты" зимой. Как известно, у "львов" финансовые проблемы, из-за чего отпускают футболистов.

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