24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Футболист "Карпат" перешел во "Львов"

37 Читати новину українською
Андрей Бусько / fckarpaty.com

ПФК "Львов" усилился футболистом "Карпат" Андреем Бусько. Вскоре клубы официально объявят о трансфере.

22-летний Бусько является воспитанником "Карпат", но за основной состав "львов" в этом сезоне не сыграл ни одного матча.

Читайте также: Опытный вратарь покинул "Львов"

Бусько подпишет со "Львовом" контракт на три года. Другие детали перехода не сообщаются.

Андрей Бусько стал десятым футболистом, который покинул "Карпаты" зимой. Как известно, у "львов" финансовые проблемы, из-за чего отпускают футболистов.

К теме: "Карпаты" могут исчезнуть – клуб так и не получил землю для реконструкции стадиона

Кто еще покинул "Карпаты"?

  • Первым стал нападающий Кристиан Понде. После этого из команды ушел Франциско Ди Франко.
  • 21 января за один день команда распрощалась сразу с пятью игроками – защитники Александр Кучер, Сергей Вакуленко, Алексей Ковтун и полузащитник Назар Вербный покинули клуб как свободные агенты, а Алексея Гуцуляка продали в черниговскую "Десну"
  • Нападающий Мелвин Лоренцен ушел из клуба еще в конце 2019 года. 22-го января из "Карпат" ушел голкипер Роман Пидкивка.
  • А "львы" подписали контракт с двумя новичками – Алексеем Хахлевым и Андро Гиоргадзе.
Вспышка смертельной пневмонии в Китае: болезнь распространется по миру
сегодня
24259
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Трансферы ФК Львов ФК Карпаты
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 12:44 Я не учу тебя, а переживаю за тебя, – Михайличенко поговорил с Милевским
Вісент Луїс 154
27 января 22:08 Какой оптимальный пульс при беге – залог успешной тренировки и похудения
Софія Кулай 235
27 января 21:36 Украинский борец Сулимов сенсационно победил чемпиона мира из Армении – видео
Юрій Семенюк 195
27 января 20:11 Криштиану Роналду трогательно поздравил невесту с днем рождения – фото
Юрій Семенюк 141
27 января 15:12 Топ-10 поединков, которые сделают Василия Ломаченко лучшим боксером в истории
Андрій Тудовші 488
Новости
Больше новостей
Залиште відгук