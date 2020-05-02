Футболист "Карпат" попал в скандал из-за фото с советской символикой: реакция клуба

Львовский футбольный клуб "Карпаты" предупредил игрока своей команды Алексея Хахлева, который неоднозначно поздравил свою бабушку с днем рождения.

Чемпион мира в составе сборной Украины U-20 разместил в сторис Instagram совместное фото со своей бабушкой. При этом в руках Хахлев держал красный флаг с изображением Владимира Ленина.

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"С днем рождения, главный командир", – подписал фото Хахлев.

Позже футболист удалил свой пост и написал: "Бывают шутки уместные и неуместные. Мое последнее размещенное фото именно из разряда неуместных шуток. Прошу прощения у всех, кого этим оскорбил".

В заявлении на официальном сайте "Карпаты" осудили размещение любых фотографий, где игроки клуба позируют на фоне чужеродной символики.

Отмечается, что Хахлев был предупрежден и информирован о более серьезных санкциях в случае повторения подобного случая.

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