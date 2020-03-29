Футболист "Карпат" вернется в иностранный клуб

Львовские "Карпаты" летом потеряют полузащитника Егора Назарину. Футболист, который выступает за "Львов" на правах аренды, хочет вернуться в бельгийский "Антверпен".

Арендное соглашение Назарины рассчитано до 30 июня 2020 года. Впрочем, его, возможно, продолжат из-за рекомендаций ФИФА.

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Как сообщает Voetbalkrant со ссылкой на Gazet van Antwerpen, 22-летний футболист не хочет оставаться в "Карпатах".

Назарина ставит целью играть за команду уровнем выше. Между тем "Карпаты" борются за выживание и рискуют опуститься в Первую лигу.

В этом сезоне Егор сыграл за "львов" 16 матчей и забил 5 голов.

Контракт Назарины с "Антверпеном" рассчитан до лета 2021 года. С января 2018-го Назарина сыграл 18 матчей за бельгийский клуб.

Портал Transfermarkt оценивает украинского футболиста в 500 тысяч евро.

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