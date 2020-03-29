24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Футболист "Карпат" вернется в иностранный клуб

- Читати новину українською
Егор Назарина / ФК "Карпаты"

Львовские "Карпаты" летом потеряют полузащитника Егора Назарину. Футболист, который выступает за "Львов" на правах аренды, хочет вернуться в бельгийский "Антверпен".

Арендное соглашение Назарины рассчитано до 30 июня 2020 года. Впрочем, его, возможно, продолжат из-за рекомендаций ФИФА.

Читайте также "Карпаты" отказались подписать "динамовца" Соля за смешную сумму

Как сообщает Voetbalkrant со ссылкой на Gazet van Antwerpen, 22-летний футболист не хочет оставаться в "Карпатах".

Назарина ставит целью играть за команду уровнем выше. Между тем "Карпаты" борются за выживание и рискуют опуститься в Первую лигу.

В этом сезоне Егор сыграл за "львов" 16 матчей и забил 5 голов.

Контракт Назарины с "Антверпеном" рассчитан до лета 2021 года. С января 2018-го Назарина сыграл 18 матчей за бельгийский клуб.

Портал Transfermarkt оценивает украинского футболиста в 500 тысяч евро.

ТРАНСФЕРНЫЕ НОВОСТИ "КАРПАТ"

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.

Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Трансферы ФК Карпаты Футбол
Комментарии

Читайте также

сегодня , 08:05 Смерть юного футболиста, гол Милевского за "Динамо": главные новости спорта 28 марта
Футбол 1761
сегодня , 06:25 4100 гривен и корочка депутата, – больная COVID-19 Скороход рассказала, как добивалась диагноза
Новини України 28322
сегодня , 04:00 Переход на летнее время состоялся: в Украине перевели часы на час вперед
Здорове життя 230358
сегодня , 08:38 Едва мог дышать: звездный футболист "Ювентуса" рассказал о борьбе с коронавирусом
Футбол 1967
сегодня , 11:12 Ломаченко призвал рисовать кресты на дверях, но удалил сообщение и извинился
Бокс 1209
сегодня , 09:40 Это недопустимая ошибка, – Гончарук о скандальных договоренностях в Минске
Новини України 18959
сегодня , 10:27 Коронавирус в Украине: заразились 418 человек
Лікування 130530
сегодня , 09:46 Андрей Шевченко: Ситуация с коронавирусом очень похожа на чернобыльскую аварию
Футбол 688
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
28 марта 18:30 Невероятная история украинской спортсменки, в честь которой создали уникальную куклу Барби
Марченко Олена
28 марта 16:30 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема
25 марта 19:06 5 правил поведения, которые помогут преодолеть коронавирус: советы от ВОЗ и ФИФА
Ігор Саджениця
28 марта 09:51 Свитолина зажигает соблазнительными танцами в TikTok – видео
Софія Кулай
28 марта 08:40 Спорт против коронавируса: спортсмены, которые поддержали мир в борьбе с пандемией
Софія Кулай

Новости
Больше новостей
Залиште відгук