Футболист "Карпат" вернется в иностранный клуб
Львовские "Карпаты" летом потеряют полузащитника Егора Назарину. Футболист, который выступает за "Львов" на правах аренды, хочет вернуться в бельгийский "Антверпен".
Арендное соглашение Назарины рассчитано до 30 июня 2020 года. Впрочем, его, возможно, продолжат из-за рекомендаций ФИФА.
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Как сообщает Voetbalkrant со ссылкой на Gazet van Antwerpen, 22-летний футболист не хочет оставаться в "Карпатах".
Назарина ставит целью играть за команду уровнем выше. Между тем "Карпаты" борются за выживание и рискуют опуститься в Первую лигу.
В этом сезоне Егор сыграл за "львов" 16 матчей и забил 5 голов.
Контракт Назарины с "Антверпеном" рассчитан до лета 2021 года. С января 2018-го Назарина сыграл 18 матчей за бельгийский клуб.
Портал Transfermarkt оценивает украинского футболиста в 500 тысяч евро.
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11 март 2020Вратарь "Динамо" бесплатно перешел в "Карпаты"
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