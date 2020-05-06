Футболист Костевич: Постоянно напоминаю игрокам "Леха", что Львов украинский

Украинский защитник польского "Леха" Владимир Костевич объяснил свое высказывание о том, что ему не нравится, когда его называют бандеровцем.

Слова футболист цитирует Tribuna.com.

Читайте также Приходится давать интервью в перерыве матча: Костевич удивил, как общается со СМИ в Польше

"Это в польском издании пробовали раскрутить на скандал в плане политики. Не хочу это обсуждать. У нас свое мнение об истории, у Польше – другое. Мне надо уважать то место, где я нахожусь, людей, с которыми работаю. Я сказал к тому, что меня могут как-то оскорблять, еще и это добавить. Только в этом плане".

Слышал шутки, что Львов польский. Рад, что многие футболисты из команды приезжали во Львов. После возвращении в Познань им нравится. Но я им постоянно напоминаю, что Львов украинский,

– сказал Костевич.

Также Владимир Костевич объяснил свою принципиальную позицию в языковом вопросе.

"Мне трудно говорить за всех, почему переходят на русский. Возможно, причина в среде или тому подобном. Если говорить обо мне, то я не вижу смысла переходить на русский в Украине. Думаю, что все у нас понимают украинский язык. Не вижу смысла переходить с украинского на русский, потому что это не мой родной язык, я не владею им так свободно. Я думаю на украинском, поэтому так и говорю. Если общаться с украинцем, даже если его основной язык русский, то он меня поймет", – подытожил он.

Напомним, 27-летний защитник является воспитанником львовского футбола и в течение последних трех сезонов выступает за польский "Лех".

Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и всем интересном из мира спорта – читайте в разделе Спорт24