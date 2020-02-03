Футболист "Ливерпуля" показал арбитру желтую карточку во время матча: видео
Нападающий "Ливерпуля" Риан Брюстер, выступающий в аренде в "Суонси", попал в смешную ситуацию в матче Чемпионшипа. Риан продемонстрировал "горчичник" главному арбитру матча.
В рамках второй по значимости лиги Англии "Суонси" Брюстер 1 февраля встречался с соседом по турнирной таблице – "Престоном".
Заслуживает внимания: Букмекеры назвали "Ливерпуль" чемпионом АПЛ и начали выплачивать выигрыш
В одном из моментов матча главный арбитр Джефф Елтрингем потерял свои карточки.
Брюстер, подняв желтую карточку, решительно подошел к арбитру и продемонстрировал ему "горчичник".
После этого Риан рассмеялся и матч продолжился.
В этом поединке 19-летнему нападающему "Суонси" удалось отличиться голом. Но поединок завершился ничьей 1:1.
После 30 туров Чемпионшипа "Престон" занимает седьмое место. "Суонси" проигрывает "белым" всего одно очко.
Выбор редакции
-
Изъятие Зинченко, победа Джоковича, пенальти Лунина и другие новости спорта 2 февралясегодня , 09:07
-
Лунин отразил пенальти в матче против команды Зозули в чемпионате Испании – видео2 февраля , 23:25
-
Зинченко получил удаление в матче против "Тоттенхэма", "шпоры" сразу забили и победили – видео2 февраля , 20:13