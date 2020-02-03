Футболист "Ливерпуля" показал арбитру желтую карточку во время матча: видео

Нападающий "Ливерпуля" Риан Брюстер, выступающий в аренде в "Суонси", попал в смешную ситуацию в матче Чемпионшипа. Риан продемонстрировал "горчичник" главному арбитру матча.

В рамках второй по значимости лиги Англии "Суонси" Брюстер 1 февраля встречался с соседом по турнирной таблице – "Престоном".

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В одном из моментов матча главный арбитр Джефф Елтрингем потерял свои карточки.

Брюстер, подняв желтую карточку, решительно подошел к арбитру и продемонстрировал ему "горчичник".

После этого Риан рассмеялся и матч продолжился.

В этом поединке 19-летнему нападающему "Суонси" удалось отличиться голом. Но поединок завершился ничьей 1:1.

После 30 туров Чемпионшипа "Престон" занимает седьмое место. "Суонси" проигрывает "белым" всего одно очко.